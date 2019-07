CUNEO – Omicidio-suicidio giovedì pomeriggio in un negozio del centro di Cuneo. Secondo le prime ricostruzioni riportate dall’Ansa un uomo di 65 anni ha parcheggiato la sua auto ed è entrato in un negozio di articoli sportivi, il Dimo Sport, in via Gustavo Ponza di San Martino, proprio dietro alla centralissima piazza Galimberti. Una volta nel negozio avrebbe ucciso il titolare, Marco De Angelis, 56 anni, a colpi di pistola. Quindi, nello stesso negozio, si sarebbe tolto la vita sparandosi in testa.

L’omicidio-suicidio sul quale indagano i carabinieri del comando provinciale è avvenuto poco prima delle 19 del 4 luglio. Secondo le prime ricostruzioni i primi spari sarebbero stati esplosi sulla soglia del locale. Quando il negoziante, ferito, si è trascinato verso il retro cercando scampo, l’assassino ha esploso altri due proiettili, questa volta mortali. Poi si è suicidato con la stessa arma.

Il primo a dare l’allarme è stato un amico di De Angelis che sarebbe stato testimone del delitto. Nella serata i carabinieri hanno raccolto altre testimonianze oltre a quelle dell’amico nel negoziante. De Angelis, oltre che del negozio di articoli sportivi, era contitolare di un bar e di una palestra sempre nel centro di Cuneo. Sul movente per il momento i carabinieri non si sbilanciano. (Fonte: Ansa)