CUNEO – Paura sul treno regionale veloce partito da Savona e diretto a Torino quando è deragliato nel tratto tra Trinità e Sant’Albano, in provincia di Cuneo. L’incidente ferroviario è avvenuto intorno alle 13 del 27 aprile e ci sono feriti, la linea è stata interrotta nel tratto interessato.

Il treno, un regionale veloce, era partito alle 11.30 da Savona; l’arrivo a Torino Porta Nuova era previsto per le 13.35. Il treno regionale 10130 Savona-Torino è deragliato poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant’Albano, in provincia di Cuneo, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Non si hanno notizie, al momento, di eventuali feriti. Sul posto si stanno recando i soccorritori e le forze dell’ordine.

