CUNEO – Paura sul treno regionale veloce partito da Savona e diretto a Torino quando è deragliato nel tratto tra Trinità e Sant’Albano, in provincia di Cuneo. L’incidente ferroviario è avvenuto alle 12.43 del 27 aprile tra Bene Vagienna e Trinità, prima di entrare in stazione. Al momento si segnalano tre feriti tutti lievi e la linea ferroviaria è stata interrotta tra Fossano e Mondovì per favorire i soccorsi e i rilievi del caso.

A provocare il deragliamento è stata una gru di una ditta privata impegnata in lavori esterni alla ferrovia a provocare l’incidente nel cuneese in cui è rimasto coinvolto il regionale Savona-Torino. E’ la ricostruzione di Rfi che ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dell’accaduto.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Il convoglio, sui cui viaggiavano centinaia di persone, era in procinto di entrare in stazione e quindi viaggiava a velocità ridotta quando ha urtato la gru – appartenente ad una ditta privata e impegnata in lavori esterni alla ferrovia – che lo ha fatto deviare dai binari.

“Abbiamo visto la morte in faccia”: lo racconta uno dei passeggeri del treno regionale 10130 Savona-Torino deragliato poco prima della stazione di Trinità. “Abbiamo sentito una forte botta, è stato terribile”, racconta l’uomo subito soccorso insieme agli altri passeggeri delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

In una nota Rfi spiega: “Per la presenza sui binari di una gru privata esterna alla ferrovia il locomotore e due carrozze di un treno regionale sono stati urtati durante il transito. A causa dell’urto, il treno è sviato nei pressi della fermata di Trinità. La gru privata stava effettuando lavori esterni alla linea ferroviaria”.

I viaggiatori del treno, dice ancora Rfi, sono stati accompagnati alla fermata di Trinità ed è stata richiesta l’attivazione di un servizio sostitutivo con bus in quanto è sospesa la circolazione ferroviaria tra Fossano e Mondovì sulla linea Torino-San Giuseppe di Cairo.