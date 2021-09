Cuorgnè (provincia di Torino), un bambino di 2 anni è rimasto bloccato nello sportello del bancomat. Per fortuna, anche grazie all’intervento dei carabinieri, il bambino è riuscito a uscire.

Cuorgnè, bambino di 2 anni bloccato nello sportello bancomat

Il bambino si era recato con la mamma in uno sportello, presso il quale la madre doveva effettuare un prelievo. Solo che, al momento di uscire, le porte si sono chiuse troppo rapidamente. Il risultato è che, mentre la madre era già fuori, il figlio è rimasto bloccato all’interno.

Una paura per tanti adulti, figuriamoci per un bambino di 2 anni che non riesce più a raggiungere la sua mamma. Per non parlare della paura della madre, che non sapeva come fare.

La mamma chiama i carabinieri per liberare il figlio

La mamma, a quel punto, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto ai carabinieri. I carabinieri sono subito intervenuti. Sono stati loro, insieme alla madre, a spiegare al bambino come provare a spingere i maniglioni antipanico. Dopo due ore, il piccolo è riuscito a spingerlo, riuscendo a uscire. Un grande spavento, fortunatamente con un lieto fine.