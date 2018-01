ANCONA – Ha strangolato il figlio di appena 5 anni nella sua auto il 4 gennaio a Cupramontana, in provincia di Ancona, e ha confessato. Besart Imeri, 27 anni e originario della Macedonia, resta in carcere con l’accusa di omicidio e agli inquirenti dice che era “posseduto da qualcosa, forse un’entità soprannaturale”. Imeri, disoccupato da tempo, soffriva di una forte depressione e di sbalzi d’umore.

Dopo l’interrogatorio col gip per l’omicidio del figlio Hamid, l’arresto di Imeri è stato convalidato e l’uomo rimarrà nel carcere di Montacuto. Il sito del Corriere Adriatico scrive che l’uomo ha dichiarato di non essere in sé nel momento in cui ha strangolato il figlioletto: