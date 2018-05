PADOVA – Azienda storica italiana cerca dipendenti, offre un contratto a tempo indeterminato con uno stipendio che va dai 1.500 ai 2.500 euro. Ma riceve poche candidature, e nessuna dalla zona in cui opera. E’ la denuncia che arriva dai manager della Peruzzo srl di Curtarolo (Padova), [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] da 60 anni specializzata nella costruzione di macchinari per l’agricoltura e per la cura del verde, con un fatturato intorno ai 10 milioni di euro e un export molto forte.

Quello che sta vivendo questa azienda, sottolinea il Gazzettino, è un vero e proprio paradosso: continua a crescere ma non riesce ad assumere.

“Troviamo operai che vanno bene per manovalanza e logistica, ma facciamo fatica a trovare personale più specializzato e qualificato – spiega al Gazzettino Roberto Peruzzo, che gestisce assieme al padre e al fratello un’azienda da 30 dipendenti -. Da sei mesi stiamo cercando un ingegnere meccanico progettista e due periti meccanici, uno per il controllo qualità e uno che gestisca il reparto-officina. Abbiamo incaricato tre agenzie che ricercano personale, ma non c’è niente da fare. Nelle ultime settimane ci sono arrivate una cinquantina di candidature: quasi tutte dal centro-sud, nessuna dal Padovano. Ci piacerebbe assumere ragazzi della zona, ma non è facile”.

I contratti proposti sono a tempo indeterminato, lo stipendio va dai 1.500 ai 2.500 in base a mansione ed esperienza.

Non è il primo caso del genere nel Veneto. Lo scorso novembre fu il caso della Antonio Carraro di Campodarsego, azienda leader nel campo dei trattori compatti. Cercava 70 persone da assumere, ma non trovava i profili richiesti.