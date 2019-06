CUSANO MILANINO (MILANO) – Il padre le ha vietato di uscire con le sue amiche. E così lei, una ragazza italiana di 17 anni, ha preso le proprie lenzuola, le ha annodate e si è calata dalla finestra, dal secondo piano del palazzo in cui abita. Ma le lenzuola non hanno retto ed è precipitata.

E’ accaduto a Cusano Milanino, in provincia di Milano, nella notte tra mercoledì e giovedì 10 giugno. La ragazza è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stata sottoposta ad un intervento neurochirurgico ed è ora ricoverata in prognosi riservata, per fortuna non in pericolo di vita.

Nella caduta la giovane ha riportata una ferita alla testa. Tutto sommato, comunque, le è andata bene, considerata la caduta da cinque metri di altezza. (Fonte: Il Giorno)