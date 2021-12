Dà fuoco a oggetti in cucina e vaneggia di Diavoli. Carabinieri sventano un incendio a Salsomaggiore

I carabinieri l’hanno trovata in cucina mentre dava fuoco a oggetti e suppellettili. E’ accaduto a Salsomaggiore Terme (Parma) dove per poco non si è sfiorata la tragedia: le fiamme si stavano propagando ai mobili vicini e alla tapparella col rischio di arrivare la caldaia e provocare un’esplosione.

Grazie all’intervento dei carabinieri la donna è stata fermata e portata via dall’appartamento. I militari hanno quindi spento i fornelli e chiuso luce e gas per evitare il peggio, in attesa dell’arrivo dei pompieri.

Per precauzione sono stati allontanati dal palazzo anche due anziani inquilini che vivono negli appartamenti attigui.

Dà fuoco a oggetti in cucina e vaneggia di diavoli

All’arrivo dei soccorsi la donna non era presente a sé stessa: non sembrava comprendere la gravità del suo gesto e vaneggiava sulla presenza di diavoli nella casa. E’ stata portata all’Ospedale di Vaio per accertamenti.

I due anziani, visitati dai sanitari del 118, sono stati trovati in buone condizioni di salute. Al termine delle operazioni di spegnimento sono potuti rientrare nelle loro abitazioni.