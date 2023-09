Sonda il portone di casa dell’ex ragazza e dà un pugno, in faccia, alla madre. E infine aggredisce anche i carabinieri che poi sono riusciti a bloccarlo con l’ausilio dello spray al peperoncino. Serata di violenza a Scandiano, nel Reggiano, poco dopo le 21,30 di ieri, dove un 27enne residente a Castellarano, sempre in provincia di Reggio Emilia, è stato arrestato. Dovrà rispondere delle accuse di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Dà un pugno alla madre dell’ex ragazza e aggredisce i carabinieri: arrestato 27enne. La prima ricostruzione

Il giovane, non accettando la fine della sua relazione amorosa, ha cominciato a dare in escandescenza – complice pure l’uso smodato di bevande alcoliche – cercando di raggiungerla e minacciandola di morta qualora avesse chiamato i carabinieri. Questi ultimi sono stati allertati da alcuni passanti, ma una volta arrivati i militari il 27enne ha picchiato l’ex suocera per poi scagliarsi, con calci e pugni, addosso agli uomini in divisa (uno di loro dovrà ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dal quale è stato dimesso con 5 giorni di prognosi). All’aggressore, una volta bloccato, è stato necessario somministrare persino un calmante.