Daniel Guerini, calciatore della Primavera della Lazio, morto in incidente: schianto frontale a Roma

Daniel Guerini, calciatore della Lazio Primavera, è morto in un incidente stradale. Aveva solo 19 anni. Il terribile incidente è avvenuto a Roma, nella periferia Est della capitale. Daniel era una giovane promessa biancoceleste, aveva anche giocato nelle nazionali giovanili.

Daniel Guerini, calciatore Lazio Primavera, morto in incindete a Roma

Il 19enne Daniel Guerini, calciatore della Primavera della Lazio, è morto in un incidente frontale a Roma. Nello schianto altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 in via Palmiro Togliatti all’incrocio con viale dei Romanisti.

I due feriti sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Tor Vergata e all’Umberto I. Meno gravi le condizioni del conducente dell’altra auto sotto choc a seguito del forte urto.

Daniel Guerini chi era: carriera del calciatore della Lazio Primavera morto

Daniel Guerini, nato a Roma il 21 marzo del 2002, è cresciuto nel vivaio della Lazio. Aveva indossato anche le maglie delle giovanili del Torino, della Fiorentina e della Spal, prima di far ritorno in questa stagione con la Primavera del club biancoceleste. Il 19enne ha anche indossato la maglia della Nazionale italiana under 15 e under 16.

Il tweet della Lazio sulla morte di Daniel Guerini

“Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donne della società sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini”, twitta la Lazio.