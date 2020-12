Daniel McVicar, Clarke di Beautiful assolto a Torino: era accusato di maltrattamenti alla moglie

Assolto dall’accusa di maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie l’attore Daniel McVicar, 64 anni, conosciuto per il ruolo di Clarke Garrison nella serie tv Beautiful. Il processo, terminato nella giornata di lunedì, è stato celebrato dal tribunale di Torino, città dove l’attore si era stabilito con la famiglia.

A dare origine al processo una denuncia nel settembre del 2014 (ritirata nel corso della causa) da parte della seconda moglie dell’attore, una donna torinese ed ex insegnante di pattinaggio. Dall’imputazione di maltrattamenti McVicar ha ricevuto l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

Daniel McVicar assolto dai maltrattamenti, ma gli alimenti…

Daniel McVicar assolto dall’accusa di maltrattamenti, ma condannato un mese di reclusione solo per brevissimi periodi di mancato versamento degli alimenti. La stessa procura aveva chiesto l’assoluzione da tutti i capi d’accusa.

“Possiamo parlare – commenta l’avvocato Elisa Civallero – di conclusione assolutamente positiva. La violazione degli obblighi di assistenza si riferisce a certi mesi in cui c’erano state difficoltà a versare le somme. Valuteremo il ricorso in appello”.

Daniel McVicar commenta la sua assoluzione

“Dopo sei anni di accuse per me dolorose e non veritiere – ha dichiarato McVicar al termine del processo – posso andare avanti pulito. Ho conosciuto i miei avvocati tramite l’associazione Udire, che è un centro antiviolenza. Le voglio ringraziare perché mi hanno ascoltato e hanno sempre creduto in me, presentando una bella difesa contro queste accuse. Sono contro la violenza di ogni tipo, anche questo insegno a mio figlio. Un uomo deve sempre proteggere la donna”.

L’attore era accusato dall’ex moglie Virginia De Agostini, insegnante di pattinaggio conosciuta durante la trasmissione “Notti di Ghiaccio”, di maltrattamenti, violazione degli obblighi di assistenza familiare e lesioni (per un episodio in cui la donna aveva detto di essere stata aggredita). (Fonti Ansa e Repubblica).