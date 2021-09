E’ morto a 72 anni lo scrittore Daniele Del Giudice, sabato avrebbe dovuto ricevere il premio Campiello per la sua carriera. Scrittore, critico e giornalista per Paese Sera prima di esordire nella letteratura nel 1983 con il romanzo Lo stadio di Wimbledon, Del Giudice fu scoperto da Italo Calvino. Da tempo era gravemente malato e questa notte è morto a 72 anni.

La carriera di Daniele Del Giudice

Daniele Del Giudice ha ottenuto numerosi riconoscimenti fra i quali il Premio Viareggio Opera Prima nel 1983 e il Premio Letterario Giovanni Comisso nel 1985. Poi il Premio Bergamo nel 1986, il Bagutta nel 1995 e, per due volte, nel 1994 e 1997, selezionato appunto per il Campiello. Nel 2002, aveva ricevuto il Premio Feltrinelli dall’Accademia dei Lincei per l’opera narrativa.

I suoi lavori poi sono pubblicati in varie lingue. All’uscita di Orizzonte mobile (Premio letterario dell’Unione Europea nel 2009) fu indicato tra i probabili vincitori dello Strega, notizia che lui si affrettò a smentire affermando di non voler partecipare alla corsa per quel premio.

I libri di Daniele Del Giudice

Questi i suoi romanzi: