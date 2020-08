Daniele Mondello dedica una lettera d’amore a Viviana e Gioele, trovati morti nei boschi di Caronia: “Siete la mia vita, datemi la forza”.

“Amore mio, oggi è il 30 agosto. Non un semplice giorno, ma il nostro giorno”. Inizia così la lettera che Daniele Mondello ha voluto scrivere per la moglie Viviana e il figlio Gioele nel giorno del loro 17esimo anniversario di nozze.

Una lettera e un video, consegnati in esclusiva a TgCom24, con i momenti più belli della loro vita familiare.

“Quando penso a te, la parola che mi viene in mente è proprio amore – scrive ancora -. Dicevi sempre che ogni cosa nella vita va fatta con amore, non importa il risultato o i mezzi a disposizione ma il sentimento che metti dentro quello che fai” scrive poi Daniele Mondello nei confronti della moglie.

“Amori miei, adesso non vi nascondo che ho davvero tanta paura, perché tutto ciò che fino a qualche giorno fa era normale, adesso non lo è più. Sento che siete accanto a me e mi date la forza per superare tutto questo”.

“Tu e nostro figlio siete il mio ossigeno, il mio mondo, la mia vita. Mi mancate, vi amo. Con amore” conclude Daniele. (fonte TGCOM24)