NAPOLI – Il cantautore napoletano Daniele Sanzone ha trovato un proiettile di una calibro 9 nel balcone di casa sua, a Scampia. Il cantante ha pubblicato la foto del proiettile su Facebook scrivendo: “Trovato fuori il balcone della mia stanza a Scampia. Buon Anno”.

Questo uno stralcio dell’intervista al Mattino:

Sanzone, quel proiettile non è stato proprio un augurio di buon anno…

«Con il post ho provato a sdrammatizzare l’imbecillità di certa gente. Quando cresci in un quartiere come il mio ne vedi tante e alla fine devi continuare ad andare avanti».

Sicuro non fosse un atto volontario? La sua attività anticamorra è notoria.

«Non credo che quel proiettile fosse indirizzato a me. Se avessero voluto zittirmi, ci avrebbero provato dieci anni fa. Certo, il fatto è brutto anche se ripetiamo che sono cose che succedono spesso, e non solo a Scampia perché dipende dalle persone fuori di testa, non dai luoghi».

Però è successo a Scampia, dove la camorra è stata indebolita. Forse si sta riorganizzando?

«Questo non posso saperlo. Certo, le piazze di spaccio sono state smantellate, anzi meglio dire spostate altrove. Ora sono più a nord, nell’area di Melito e Mugnano. Scampia è liberata ma non libera. Le Vele sono sempre qui, si parla ancora di riscatto, riqualificazione, dell’Università che deve arrivare e poi non arriva mai…».