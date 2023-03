Come sta Daniele Scardina? Dall’ospedale: “Condizioni gravi ma stabili”

Come sta Daniele Scardina? Restano stabili le condizioni del pugile di 30 anni ricoverato all’Humanitas di Rozzano, nel milanese, dopo aver accusato un malore martedì al termine di un allenamento in palestra. Lo si apprende da fonti sanitarie.

Come sta Daniele Scardina? L’operazione

Il pugile, giunto in ospedale in codice rosso, è stato operato d’urgenza alla testa ieri sera dall’equipe di neurochirurgia cranica dell’Humanitas, un intervento definito “complesso” ma “tempestivo e tecnicamente riuscito”. Il paziente, si apprende dalle stesse fonti “è in prognosi riservata, in condizioni stabili”. Nelle prossime ore sarà possibile valutare l’evoluzione.

Il malore

Stava per tornare sul ring, attesissimo, dopo un cambio di categoria, qualche guaio fisico e una vita, come sempre, movimentata tra tv e cronache rosa, Daniele Scardina, alias ‘King Toretto’, uno dei più noti pugili italiani. Ma martedì pomeriggio si è sentito male durante un allenamento in palestra e ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale. Il malore di Scardina è avvenuto intorno alle 17 nella FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe. Secondo quanto riferito dai Carabinieri della Compagnia di Corsico, che fanno capo al Comando provinciale di Milano.

Il messaggio di Diletta Leotta

“Forza Dani”. Diletta Leotta, in un messaggio postato tra le storie sul suo profilo Instagram, esprime il suo sostegno a Daniele Scardina, il pugile suo ex fidanzato ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo un malore in allenamento, corredandolo con un’emoticon con le mani giunte in segno di preghiera. La giornalista ha voluto dedicare un pensiero al suo ex anche in chiusura del suo collegamento dall’Allianz Stadium dove ha seguito per Dazn il derby fra Juventus e Torino. “Permettetemi un momento – ha detto in diretta -, voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!”