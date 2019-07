GIAVENO (TORINO) – È stato rintracciato e arrestato Daniele Ughetto Piampaschet, aspirante scrittore condannato in via definitiva a 25 anni per l’omicidio della nigeriana Anthonia Egbuna.

Piampaschet è stato trovato dai carabinieri in un appartamento a Giaveno, in provincia di Torino, non distante dalla casa in cui vivono i suoi genitori. L’uomo, che aveva anticipato il delitto nel suo romanzo La rosa e il leone, era latitante.

Lo scorso 13 luglio i carabinieri si erano presentati nella sua abitazione per portarlo in carcere, dopo che la Corte di Cassazione aveva confermato la condanna, ma non lo avevano trovato. Piampaschet si è sempre detto innocente.

Secondo le ipotesi degli investigatori l’uomo era pronto per fuggire all’estero, passando prima da Terrasini, in provincia di Palermo, dove la famiglia possiede un appartamento, per poi proseguire per la Tunisia. Piampiaschet, che alla vista dei militari è apparso disorientato, è stato accompagnato in carcere dove sconterà la lunga pena. (Fonti: Agi, Ansa)