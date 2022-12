Danilo Valeri rilasciato, sta bene. E’ stato ritrovato dalla polizia Danilo Valeri, il ragazzo sequestrato questa notte in zona Ponte Milvio a Roma. Il giovane è attualmente negli uffici della squadra mobile ed è in buone in condizioni di salute.

I pm della Dda di Roma indagano per sequestro a scopo di estorsione. 5 o 6 persone lo hanno prelevato dal ristorante di sushi Moku. Lo hanno fatto salire con la forza su una auto.

Il padre gambizzato a maggio

Anche i magistrati dell’antimafia di Roma hanno aperto un fascicolo di indagine. Il padre del ragazzo, Maurizio Valeri, 46 anni, venne gambizzato nella zona del Tiburtino nel maggio scorso nel corso di un regolamento di conti legato a vicende di droga e racket delle occupazioni delle case popolari. L’uomo, secondo l’accusa degli inquirenti, avrebbe gestito una piazza di spaccio.

La polizia sta ricostruendo quanto avvenuto all’esterno del pub, analizzando anche le telecamere presenti nella zona con l’obiettivo di individuare l’auto su cui è stato fatto salire il giovane.