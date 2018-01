UDINE – Per un dolore al ginocchio scopre di di avere una malattia “di quelle che non perdonano”, come scrive il Gazzettino. E così, dopo un anno di lotta, è morto Danny Perusini, diciottenne di Sedegliano, in provincia di Udine. Nel 2003, a 23 anni, a causa di un incidente, era morto il fratello, Luca.

Un dolore terribile, come racconta il Gazzettino, per la madre Manuela, il padre Enni, la nipote Alexis, nonni, zii, cugini e tutti i suoi amici che adesso attendono di dargli l’ultimo saluto, domani pomeriggio, giovedì 4 gennaio, nella Parrocchiale di Sedegliano, dove saranno celebrati i funerali.