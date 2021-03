Dante dove è nato, Dante dove è morto, chi è Beatrice? Tutti gli errori degli studenti su Dante

Dove è nato Dante? Dove è morto Dante? E chi è Beatrice? Errori comuni anche ai tempi di Google e di Wikipedia. E molti studenti non hanno la risposta a queste domande su Dante Alighieri. O hanno una risposta sbagliata.

In occasione del Dantedì 2021– la giornata in cui si ricorda Dante Alighieri – che quest’anno coincide con i 700 anni dalla sua morte, Skuola.net ha voluto interrogare 1000 alunni dell’ultimo triennio del liceo. Per i quali lo studio di Dante è inserito obbligatoriamente nel programma. Con risultati spesso scoraggianti. Tanti sono infatti i ragazzi che sbagliano a rispondere sulle nozioni più basilari.

Dante dove è nato, Dante dove è morto, Dante dove è sepolto: le risposte degli studenti

Ad esempio, 1 su 5 – posto di fronte a un elenco di città – non ha indicato Firenze come luogo di nascita di Dante. Molti di più (45%) quelli che hanno dimostrato di non sapere il luogo in cui è morto e in cui è sepolto: Ravenna. Niente da fare anche con la sua collocazione storica: solamente il 52% lo posiziona a cavallo tra il 1200 e il 1300. Così come le nozioni più scontate che sembrano non appartenere al bagaglio culturale di molti.

Dante e il soprannome di Sommo Poeta: le risposte degli studenti

È il caso del soprannome con cui è universalmente conosciuto Dante, il ‘Sommo Poeta‘: solo 3 su 4 lo hanno saputo dire (gli altri hanno spaziato dal ‘Divino’ al ‘Vate’ al ‘Genio’).

Le opere di Dante: l’errore del Decameron

Passando alla sua produzione letteraria, stupisce che quasi 1 su 5 non abbia riconosciuto il “Decameron” (di Boccaccio) come l’intrusa in mezzo ad altre famose opere dantesche. Lo stesso è avvenuto facendo l’esperimento inverso: su una proposta di quattro titoli, di cui uno solo effettivamente scritto dall’Alighieri, solo il 74% ha indicato correttamente il “De Monarchia” (per la cronaca le altre erano “Il Principe” di Machiavelli, il “Canzoniere” di Petrarca e l'”Orlando furioso” di Ariosto; non proprio opzioni alla portata esclusiva di esperti filologi).

Chi è Beatrice: l’errore sulla musa ispiratrice di Dante

Il 22% alla domanda “Come si chiamava la musa ispiratrice di Dante?” ha confuso Beatrice, con la Fiammetta di Boccaccio o con la Laura di Petrarca (ma anche con la Silvia di Leopardi).

Dante e la struttura della Divina Commedia secondo gli studenti

Quanto alla Divina Commedia, solo 6 su 10 ne hanno riportato l’esatta struttura, articolata in 3 ‘cantiche’ (Inferno, Purgatorio e Paradiso) suddivise, a loro volta, in ‘canti’. Decisamente meno (1 su 2) quelli che ricordano il numero preciso dei ‘canti’ (100).

Circa un quinto (17%) ha addirittura tolto a Virgilio il ruolo di guida nel viaggio verso gli inferi. Ma è sui personaggi che popolano il testo che, per la maggior parte degli studenti, è notte fonda: appena 1 su 3 ha individuato in Giotto il nome non presente all’Inferno (la fetta più grande si è orientata su Maometto, che invece c’è).