Darfo Boario Terme, incidente tra scooter e auto: morto un giovane di 24 anni

Un ragazzo di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Lo scontro è avvenuto in via Roccole 2, strada nel centro dell’abitato.

Scooter contro auto, morto un ragazzo di 24 anni a Darfo Boario Terme

Secondo quanto ricostruito, il giovane nel primo pomeriggio era a bordo di uno scooter che si è scontrato contro un’auto. È morto sul colpo mentre viaggiava su una strada interna del paese della Vallecamonica. La vittima sarebbe finito sotto la macchina che, pare, stesse effettuando una manovra di svolta. Sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza e un’auto medica, ma i sanitari non avrebbero potuto far altro che constare il decesso del giovane. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i vigili del fuoco di Brescia. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Breno, che sono sul posto per gli accertamenti di rito.