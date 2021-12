Omicidio Dario Angeletti, a Storie Italiane si parla del presunto omicida, un uomo di 70 anni ex collaboratore di Angeletti. Pare che l’uomo, ricoverato e paintonato nell’ospedale di Viterbo dopo essere stato colto da malore, fosse geloso del rapporto che Angeletti aveva con una collega, una ricercatrice di 39 anni.

Dario Angeletti, l’omicida pensava avesse una relazione con la sua ex

La donna si era trasferita nella Tuscia da Pavia. Secondo chi sta indagando proprio per fuggire alle attenzioni del 70enne ora indagato che non avrebbe mai accettato la rottura finendo anche ad essere denunciato per stalkinhìg.

L’uomo che ha ucciso Angeletti si era trasferito nella Tuscia

Il professore di 70 anni collaboratore di Angeletti, si era trasferito nella Tuscia da due mesi probabilmente proprio per seguire la sua ex. Qui, aveva probabilmente notato il rapporto amichevole con Angeletti e si sarebbe ingelosito fino a spingersi ad ucciderlo. Tra la 39enne e Angeletti però, secondo quanto si è appreso, ci sarebbe stato solo un rapporto di amicizia.