ROMA – Dario Del Fabro, 62 anni, è un ex giocatore di rugby. Da quattro anni è malato di Sla. “Questo sarà il mio ultimo Natale – scrive – La mia vita è giunta al capolinea. Auguro a voi un futuro ricco di salute. Lascio due fotografie in ricordo del tempi felici”.

Del Fabro al “Messaggero Veneto” ha raccontato di aver provato a percorrere la strada delle cure sperimentali, il GM 604, un farmaco testato negli Stati Uniti. Nel 2016 era ancora in fase di sperimentazione e il giudice civile del Tribunale di Udine non permise l’utilizzo spiegando che “l’efficacia del farmaco non era comprovata”.

“A un certo punto – racconta ancora – ho pensato anche all’ipotesi di andare in Svizzera. A una morte assistita. Poi però ci ho ripensato: non è una scelta che intendo fare, prioritariamente per i miei figli”.