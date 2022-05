Dario Sonda è morto in ospedale, l’ex campione di ciclismo era ricoverato in condizioni disperate dopo un incidente stradale (foto Ansa)

Grave lutto per il mondo dello sport, l’ex campione di ciclismo Dario Sonda è morto ad appena 31 anni. Sonda era stato ricoverato d’urgenza, in condizioni disperate, dopo un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto. Il suo scooter si era scontrato frontalmente con una automobile.

Ciclismo, Dario Sonda è morto in ospedale dopo un incidente stradale

E’ morto la scorsa notte all’ospedale di Vicenza l’ex campione di ciclismo Dario Sonda, 31 anni, coinvolto venerdì scorso in un grave incidente stradale a Romano d’Ezzelino (Vicenza).

Il trentunenne, di Bassano del Grappa (Vicenza), in sella al suo scooter si stava recando al lavoro alla Special Springs srl di Romano, quando si è scontrato con una Bmw, che veniva in direzione opposta. Immediatamente soccorso, Sonda era stato portato in ospedale a Vicenza dove le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Dario Sonda è morto a 31 anni, la notizia è stata resa pubblica dall’Unione Ciclisti Trevigiani

A diffondere la notizia è stata oggi l’Unione Ciclisti Trevigiani, per cui Sonda aveva gareggiato. Era stato fra l’altro campione del mondo dello “scratch” tra gli juniores.