ROMA – Guai per Arturo Bruni, alias Dark Side, figlio dello sceneggiatore e regista Francesco Bruni e membro della band trap Dark Polo Gang.

Martedì scorso la polizia ha infatti fatto irruzione in un appartamento in zona Gregorio VII dove si stava svolgendo un festino a base di droga. A dare il via al blitz delle forze dell’ordine una telefonata che raccontava di “due persone che si aggirano con fare sospetto”.

Gli agenti di polizia hanno così deciso di intervenire: arrivati in zona hanno incrociato un ragazzo che emanava un forte odore di erba. Dopo averlo fermato, si sono fatti accompagnare nell’appartamento che aveva da poco abbandanato.

Dopo diversi squilli di campanello, un giovane ha finalmente aperto la porta ai poliziotti. All’interno dell’abitazione 7 ragazzi, compreso l’artista Dark Side e una ragazza. Come scrive Il Messaggero,