RIMINI – E’ arrivato a Rimini da Marsiglia per scoprire chi è il padre. David Mossé, 49 anni, ha lanciato un appello per le strade della città per trovare l’uomo che mise incinta la madre in una note del 1968. La mamma francese si trovava nella città in vacanza e quando tornò a Marsiglia aspettava David, ma non ha mai saputo dirgli chi fosse il suo padre biologico.

L’uomo ha fatto un viaggio di centinaia di chilometri per scoprire chi è il padre, che lo ha concepito dopo un flirt veloce estivo. David ha solo una foto del possibile papà che mostra la madre insieme a un uomo con occhiali e capelli scuri e ha diffuso la foto per la città e in internet, chiedendo a chiunque lo riconoscesse di contattarlo.

Mossé ha spiegato al Resto del Carlino: “Non chiedo niente, non voglio soldi né niente di strano, vorrei semplicemente trovare le mie radici, sapere chi è, conoscere la sua storia, la sua famiglia, i suoi amici. Forse è l’uomo ritratto nella foto con mia madre. Se qualcuno lo riconosce, mi contatti. Non posso escludere che in quella vacanza mia madre abbia avuto più di un flirt”.

Parlando di Nadine, la madre, ha spiegato: “Non mi ha mai voluto dire chi fosse mio padre, quando avevo 5 anni si è sposata, ma ho sempre saputo che suo marito non era il mio vero padre, pur avendomi cresciuto come un figlio. Mia mamma è stata molto male, è andata in coma ma poi si è ripresa. Ho realizzato che se fosse mancata non avrei mai saputo da dove vengo e chi è mio papà. L’ho messa alle strette e ha ceduto: quella foto, di cui non mi aveva mai parlato, viene dalla sua amica Claudette”.