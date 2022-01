David Sassoli dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del Presidente dell’europarlamento è cancellata. Lo dichiara il portavoce Roberto Cuillo. Già lo scorso 15 settembre il presidente dell’Europarlamento era finito all’Hopital Civil di Strasburgo per una polmonite. Sassoli, già vaccinato contro Covid-19, all’epoca era risultato negativo ai tamponi.

David Sassoli di nuovo in ospedale, ricoverato d’urgenza

Il noto giornalista ed attuale europarlamentare classe 1956, è stato costretto ad essere ricoverato d’urgenza. Il trasporto in ospedale è avvenuto a poco meno di un mese dalla scadenza della sua carica istituzionale. Il ricovero è stato indetto in virtù di un notevole e graduale peggioramento del suo stato di salute nel corso di queste ultime settimane. L’attendibilità della notizia è stata poi confermata dallo stesso portavoce del Presidente Europeo, Roberto Cuillo. Il quale ha voluto chiarire, con la dovuta imminenza, la vigente situazione attraverso una nota ufficiale.

Grave complicanza per disfunzione al sistema immunitario

“Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia“. Ha riportato in maniera ufficiale il suo portavoce. Sulla motivazione del ricovero ha poi tenuto ad intervenire più dettagliatamente. “Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza“, ha affermato Cuillo. La complicanza pare sia, stando a quanto affermato dal portavoce, “dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario“.