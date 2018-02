BERGAMO – Davide Ruggiano Dima, 23 anni, è morto a seguito di un incidente avvenuto martedì sera, a Treviolo, nella Bergamasca.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora la sua vettura, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è schiantata contro un albero e l’impatto non ha lasciato scampo al giovane. Soccorso per primo dagli amici e stato trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, ma il giovane si è spento poco dopo, a causa dei gravi traumi riportati.

Al 23enne è stato dedicato un messaggio di addio sulla sua pagina Facebook dove i suoi cari “in memoria di Davide Dima” hanno scritto: “Speriamo che le persone che amano Davide troveranno conforto nel visitare il suo profilo per ricordare lui e la sua vita”.