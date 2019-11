Davide Fabbri il vichingo, video sui social: “Mille euro a chi sodomi*** un giornalista antifascista”

ROMA – “Do mille euro in contanti a chiunque sodomizzi un giornalista antifascista”: è il video messaggio choc apparso sui social che vede protagonista Davide Fabbri, detto “il vichingo”, ex concorrente dell’Isola dei Famosi già condannato per apologia del fascismo.

A rendere nota l’esistenza di questo video è stata l’avvocato Cathy La Torre, attivista per i diritti LGTB. La Torre dice di aver visto il video su “alcune chat di fascisti”, assicura di aver “già informato le forze dell’ordine” e avverte i giornalisti di “stare attenti”.

Nel filmato Fabbri si rivolge a “fratelli e sorelle” e dice: “E’ ora di fermare questi antifascisti di mer**. La colpa è di questi giornalisti figli di putt***. Do mille euro in contanti a chiunque prenda un giornalista, lo metta a novanta gradi e gli infili un bastone nel cu** per almeno otto centimetri, non di più perché l’infame antifascista deve sopravvivere. Solo a maschi. Chiunque vuole guadagnare mille euro per ogni giornalista sodomizzato io darò mille euro in contanti”. (Fonte: Twitter)