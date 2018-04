SAVONA – Schianto tra un’auto e una moto nella notte a Ceriale, in provincia di Savona.

Nello scontro ha perso la vita un diciottenne, Davide Molinari, giovane promessa del calcio in forze alla squadra locale di Albenga.

La tragedia si è consumata sull’Aurelia in direzione levante. Stando ai primi riscontri sembra che l’auto abbia svoltato in una via laterale, travolgendo lo scooter 125 in sella al quale viaggiava il diciottenne insieme ad un amico.

L’automobilista è risultato positivo all’alcol test, ma non con un tasso inferiore a quello per cui scatta l’arresto. E’ stato denunciato per omicidio stradale e guida in stato d’ebbrezza.

I due diciottenni sono invece stati soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma per Davide non c’è stato nulla da fare. L’amico che era con lui si è fratturato una tibia.

Proprio oggi, sabato 14 aprile, Davide sarebbe dovuto scendere in campo contro il Vado. Davide giocava nell’Albenga Calcio Juniores come “esterno”. La partita è stata rinviata per lutto.