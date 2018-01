ROMA – Davide Rossi, il figlio del noto cantante Vasco Rossi, rischia di finire a processo. Davide, 31 anni, nel settembre 2016 secondo l’accusa causò un incidente a Roma, nella zona Balduina, e non soccorse le vittime. Il 19 gennaio il pm di Roma ha chiuso le indagini a carico di Rossi e di Simone Spadano, 33 anni, che si trovava in auto con lui al momento dell’incidente. L’ipotesi di reato per il figlio di Vasco è di lesioni personali stradali gravi e missione di soccorso, mentre per Spadano è di favoreggiamento.

L’episodio contestato dalla Procura di Roma risale al 16 settembre 2016, quando il figlio di Vasco Rossi a bordo della sua vettura Audi non si fermò ad un segnale di stop e travolse un’auto su cui viaggiavano due donne. Nel capo di imputazione, come riportato dall’Ansa e dal Messaggero, si legge:

“Rossi, a bordo della sua Audi, all’altezza dell’incrocio tra via Donato e via Galimberti, procedendo a velocità elevata e non arrestandosi al segnale di stop ha impattato con un’auto sui cui viaggiavano due donne che hanno riportato ferite guaribili in oltre 40 giorni. Dopo lo scontro, Rossi non ottemperava all’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite, allontanandosi dal luogo dell’incidente subito dopo l’urto”.

Al secondo indagato viene contestato invece di avere aiutato il figlio del cantante