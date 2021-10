Decreto capienza: al 100% in cinema e teatri, al 50% nelle discoteche, al 75% negli stadi

Piena capienza, al 100%, nei luoghi di cultura come cinema e teatri, capienza al 50% nelle discoteche al chiuso, al 75% in quelle all’aperto, al 60% nei luoghi dello sport al chiuso, come palazzetti e stadi, e al 75% all’aperto: sono i parametri previsti dal decreto legge approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri. I nuovi limiti alla capienza entreranno in vigore a partire da lunedì 11 ottobre.

Dl capienza per cinema, teatri, discoteche e stadi

“In zona bianca e gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli (…), dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni (…), dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport”. E’ quanto si legge nel nuovo decreto approvato in Cdm.

Decreto capienza: alla seconda violazione chiusura fino a 10 giorni

Il decreto legge prevede anche un inasprimento delle sanzioni nel caso in cui i gestori non rispettino i nuovi limiti percentuali delle presenze rispetto alla capienza delle strutture.

All’articolo sulle “disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive e di discoteche” è infatti previsto che “a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa”, si applichi “la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni”.