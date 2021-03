Decreto Sostegni, i giovani avvocati contro il calcolo dei contributi per le partite Iva (Foto d’archivio Ansa)

L’Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati, esprime profonda insoddisfazione per il testo del nuovo decreto legge “Decreto Sostegni“. Decreto in cui sono presenti misure urgenti anche a sostegno dei liberi professionisti.

Il decreto Sostegni e il contributo per le partite Iva

Il provvedimento prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che abbiano subito perdite di fatturato tra il 2019 e il 2020 pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile, in base a cinque differenti percentuali per scaglioni di fatturato.

La protesta dell’Aiga contro i contributi del Decreto Sostegni

In particolare, afferma il Presidente dell’Aiga, avv. Antonio De Angelis, “siamo molto delusi dal metodo di calcolo dei contributi. Al di là di tanti giri di parole, il contributo è infatti pari al 5 % della perdita di fatturato tra il 2019 e il 2020. A buona parte dei liberi professionisti, ed in particolare degli Avvocati, arriverà un contributo di mille euro, il minimo previsto. Più che il decreto sostegno questo è il decreto briciole”.