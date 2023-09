Deltaplano a motore in fiamme vicino Parma: morti padre e figlio

Due amici sono morti a Basilicanova, paese della provincia di Parma, dopo essere precipitati con un deltaplano a motore. La tragedia attorno alle 20 di ieri con il mezzo, una volta caduto in un campo, che ha preso fuoco non dando scampo ai due. A perdere la vita sono due residenti nella zona che sono precipitati praticamente poco dopo il decollo. Sul luogo della tragedia Vigili del Fuoco e mezzi del 118 oltre ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle cause del disastro.

I due, che abitano nella zona ed erano grandi amici avevano deciso di effettuare un volo partendo da un campo vicino all’abitazione del 64enne. Ad assistere al decollo c’erano anche la moglie e il figlio di Walter Righelli e sotto i loro occhi si è consumata la tragedia. Ora su quanto successo indagano i carabinieri. Non si esclude che alla causa dell’incidente ci possa essere un malore improvviso del pilota.

