Denise Pipitone, anche a Mattino Cinque la pista rom: la ragazza di Scalea si chiama Denise e ha 19 anni

Caso Denise Pipitone, anche Mattino Cinque segue la pista rom di Scalea. La ragazza della provincia di Cosenza si chiama infatti Denise. Ha 19 anni (la piccola siciliana oggi ne avrebbe 20).

Nella trasmissione di Mediaset, negli scorsi giorni, si era già parlato di una pista rom. Una pista che però portava a Milano, dove è stata segnalata la foto di una bambina con una rom. Una foto di tanti anni fa, e la bambina in questione assomigliava alla piccola Denise.

Denise Pipitone, a Mattino Cinque le coincidenze con la ragazza rom di Scalea

Si chiama Denise, è di origini romene e ha 19 anni, e non 21 come appreso in precedenza, la ragazza di Scalea, in provincia di Cosenza. Ragazza sulla quale i carabinieri hanno avviato degli accertamenti a seguito di una segnalazione giunta da una cittadina che riferisce similitudini con Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel settembre del 2004 da Mazara del Vallo.

Scalea: la segnalazione della parrucchiera e le somiglianze con Denise Pipitone

Secondo quanto riferito, la donna, una parrucchiera di Scalea, ha inviato un messaggio vocale nel quale ha riferito di aver riscontrato delle somiglianza fisiche, ma soprattutto legate “alla genesi di questa ragazza”, con la figlia di Piera Maggio, che oggi avrebbe 20 anni, perché nata il 26 ottobre 2000.

Non si sa al momento come si determinerà la Procura di Marsala e dunque se procederà alla richiesta di ulteriori accertamenti. “La Procura con noi non parla, è un muro”, ha riferito l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio. Non si può dire con certezza che la giovane che vive nella cittadina tirrenica possa essere Denise Pipitone, ne tanto meno per acclarare il contrario.

Denise Pipitone: a Mattino Cinque si parla di nuovo della bambina di Milano

Un confronto fotografico tra la donna che nel dicembre 2015 fece una chiamata anonima a Piero Pulizzi, papà di Denise Pipitone, e la donna ripresa a Milano nell’ottobre del 2004 con una bambina molto somigliante alla piccola. E stato fatto nel corso della trasmissione Mattino Cinque. Non è la prima volta che la trasmissione Mediaset si occupa di questa circostanza.

L’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della famiglia Pipitone, nel corso della diretta tv ha fatto sapere di essere sulle tracce della donna. La redazione di Mattino Cinque ha trovato conferma di questa dichiarazione in un post di Twitter scritto da un legale che conferma la testimonianza resa ai Carabinieri dalla nomade della fotografia.

Il legale inoltre, commentando la foto, ai microfoni di Mattino Cinque, ha affermato che la somiglianza tra le due donne è impressionante e ha aggiunto: “Non sappiamo se la bimba ripresa a Milano fosse Denise ma è importante trovare la nomade che era con lei. Se la trovassimo almeno potremmo toglierci questo dubbio. Questa foto ha delle somiglianze importanti con la donna che accompagnava la piccola ripresa a Milano”.