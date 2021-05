Denise Pipitone, Chi l’ha visto smonta la pista Ecuador: in realtà si tratta di una ragazza brasiliana

Denise Pipitone non è in Ecuador: Chi l’ha visto ha smontato l’ultima pista (in ordine cronologico). Tutto era nato dalle segnalazioni di alcuni utenti dei social. Che avevano notato una certa somiglianza tra la ragazza e la piccola Denise.

Ovviamente va bene specificare che il caso ha appassionato milioni di persone, per cui la suggestione collettiva è sempre dietro l’angolo. Tuttavia, la trasmissione di Rai è andata a verificare anche questa possibilità. Ma la ragazza ha fatto sapere di essere brasiliana e di non aver mai lasciato il proprio Paese.

Denise Pipitone non è in Ecuador: la verifica di Chi l’ha visto

Chi l’ha visto è andata a verificare dunque le voci che si erano diffuse negli ultimi giorni. La ragazza, a domanda precisa, ha risposto. “Sono nata in Brasile e non mi sono mai mossa da qui”. Ha 29 anni, non si chiama Denise e non vive in Ecuador. Anche Piera Maggio, mamma di Denise, ha commentato alla trasmissione Rai: “Bene aver fatto chiarezza”.

Denise Pipitone e la pista Ecuador in tv: da Pomeriggi Cinque a Storie Italiane

Negli ultimi giorni diverse trasmissioni tv, in Italia, hanno cercato di vederci chiaro sulla pista Ecuador. Durante Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D’Urso è stata mostrata una foto senza fonte di una ventenne che abita in Ecuador. Il viso quasi identico alla bambina scomparsa a quattro anni. Dicevano, a Pomeriggio Cinque, che gli inquirenti stessero indagando sulla segnalazione. Indagini che poi sono finite con un nulla di fatto.

Della segnalazione nelle ultime ore erano stati avvisati la mamma di Denise e il suo legale. A parlare di questa ultima pista è stata anche la conduttrice Eleonora Daniele a Storie Italiane. Nel programma si è parlato del fatto che alcuni utenti avessero inviato a Piera Maggio la foto della ragazza, che sembrava somigliare molto a Denise.