Al 90% la bambina vista a Milano è Denise. Pipitone. A parlare, intervistato da Storie Italiane, è Alberto Di Pisa, l’ex Procuratore Capo di Marsala che all’epoca della scomparsa della figlia di Piera Maggio si occupava della indagini.

Denise Pipitone è la bambina di Milano? Il procuratore di Marsala a Storie Italiane: “E’ lei al 90%”. Ecco le sue parole

“C’è un’intercettazione in cui Jessica Pulizzi afferma di averla portata a casa di qualcuno, quindi si presume che abbia prelevato la bambina. Questo qualcuno si suppone l’abbia consegnata a qualcun altro che successivamente l’ha ceduta ai nomadi”. A Storie Italiane Alberto Di Pisa ha affermato inoltre: “Per me al 90% la bambina vista a Milano è Denise Pipitone per tanti motivi: la somiglianza fisica, il taglio che aveva sulla guancia sinistra e l’accento siciliano”.

Denise Pipitone è la bambina di Milano? Il procuratore di Marsala a Storie Italiane: “E’ lei al 90%”. Il presunto ruolo di Anna Corona

Quindi Alberto Di Pisa parla di Anna Corona, la mamma di Jessica Pulizzi: “Nell’intercettazione quando la Corona fa una specie di interrogatorio alla figlia è una sorta di copione che recita ma non spontaneo perchè sapeva di essere intercettata. Sulle intercettazioni c’è il dubbio che gli intercettati, in particolare la Corona, fossero a conoscenza – aggiunge l’ex procuratore – si evince dal fatto che la Corona aveva un’amica, con cui si sentiva tre o quattro volte al giorno e improvvisamente non parlano più, l’amica era fidanzata con una persona che curava le intercettazioni e con cui si è sposata. Senza fare illazioni, ma se tu parli tre o quattro volte al giorno e poi smetti di parlare, qualcuno ti ha avvisato, chi può averglielo detto? Senza voler accusare nessuno ma due più due fa quattro, la logica ha un senso. Questa cosa risulta dagli atti ma non ha avuto alcun seguito”.

Denise Pipitone è la bambina di Milano? Il procuratore di Marsala a Storie Italiane: “E’ lei al 90%”. E quella segnalazione anonima….

“Jessica e sua mamma responsabili? La tesi mia e della procura è che lei sia stata prelevata da Jessica, nutriva questo rancore verso la bimba, l’abbia portata a casa del padre che però era assente per lavoro poi cosa è successo non è possibile stabilirlo ma la motivazione di questo sequestro va ricercata nell’ambito famigliare, nell’odio verso questo bambina da parte di Jessica. Sa come stanno le cose sicuramente il fidanzato di Jessica, il tunisino, stavano sempre assieme”. Alberto Di Pisa ha quindi svelato una segnalazione anonima: “Una lettera anonima diceva che Denise era stata uccisa e seppellita in un terreno vicino a Mazara. Abbiamo scavato ma non si è trovato nulla, c’era però una bara bianca di dimensioni piccole ma vuota. Abbiamo cercato di trovare degli elementi ma non hanno dato nessun risultato”.