Denise Pipitone è viva? Le parole dell’ex pm Maria Angioni: “Il cerchio si sta stringendo”

“Denise può essere viva”. Lo dice convinta Maria Angioni, l’ex mm che si era occupata del caso della bambina scomparsa, che, ospite a “Mattino Cinque”, prova anche a ipotizzare le mosse future dei sequestratori. “Il cerchio si sta stringendo. Se io fossi un sequestratore penserei di mollare la bambina da qualche parte, dire dov’è, così che poi gli inquirenti se la possano andare a prendere e dire di avere finalmente trovato Denise Pipitone”.

Angioni aggiunge anche che, durante le indagini, lei e il maresciallo Di Girolamo, erano pedinati. “Il maresciallo Di Girolamo, su mia disposizione, aveva cercato di mettere una cimice alla casa, nel quartiere storico di Mazara Del Vallo, ma ha dovuto desistere perché era pedinato da altri inquirenti”, sottolinea l’ex Pm. “Io stessa ho avuto la sensazione di essere seguita nei miei movimenti”.

Denise Pipitone non è in Ecuador: Chi l’ha visto ha smontato l’ultima pista (in ordine cronologico). Tutto era nato dalle segnalazioni di alcuni utenti dei social. Che avevano notato una certa somiglianza tra la ragazza e la piccola Denise.

Ovviamente va bene specificare che il caso ha appassionato milioni di persone, per cui la suggestione collettiva è sempre dietro l’angolo. Tuttavia, la trasmissione di Rai è andata a verificare anche questa possibilità. Ma la ragazza ha fatto sapere di essere brasiliana e di non aver mai lasciato il proprio Paese.

Chi l’ha visto è andata a verificare dunque le voci che si erano diffuse negli ultimi giorni. La ragazza, a domanda precisa, ha risposto. “Sono nata in Brasile e non mi sono mai mossa da qui”. Ha 29 anni, non si chiama Denise e non vive in Ecuador. Anche Piera Maggio, mamma di Denise, ha commentato alla trasmissione Rai: “Bene aver fatto chiarezza”.