Si riaccendono le speranze di trovare Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo (Trapani) scomparsa nel 2004. Dopo lo scoop di Chi l’ha Visto? che è riuscito a scovare l’appello di una ragazza 21enne durante il programma del Primo Canale russo, Lasciali Parlare, ecco che i confronti somatici tra foto della piccola Denise e quelle di Olesya Rostova bimba, ragazza e adulta sembrano lasciare ancor di più in sospeso la risposta definitiva.

La notizia di una ragazza che alla tv russa ha raccontato di essere stata rapita quando era piccola ha riacceso la speranza di trovare Denise Pipitone. La giovane sembrerebbe somigliare a Piera Maggio, la mamma di Denise, ma solo il Dna potrà dare una risposta certa.

Chi è Olesya Rostova, la ragazza russa che assomiglia a Piera Maggio

Olesya Rostova ha inviato una lettera alla redazione del programma russo “Lasciali parlare” per cercare la sua famiglia. Olesya ha raccontato di essere stata rapida da piccola e portata in un campo rom nel 2005 quando aveva circa 5 anni, età compatibile con quella di Denise. Ha poi vissuto nel campo nomadi, chiedendo l’elemosina per portare soldi alla comunità. Successivamente è stata arrestata e trasferita in un orfanotrofio. Ed è proprio nell’istituto che le hanno tagliato i capelli e dato il nome attuale.

Ospite della trasmissione tv, Olesya ha quindi rivolto un appello alla madre: “Non ti ho mai dimenticato, ti sto cercando e ho la possibilità di trovarti. Eccomi qui, sono viva, voglio conoscerti e trovarti”.

Ci sono però degli aspetti che fanno sorgere dei dubbi. Se è vero che Olesya Rostova somiglia a Piera Maggio, nelle foto da bambina la somiglianza con la piccola Denise è più difficile da trovare. Inoltre la giovane ha spiegato di non parlare italiano. Piera Maggio invece, aveva raccontato che Denise parlava in italiano e anche in dialetto siciliano.

Denise Pipitone, solo il dna potrà chiarire tutto

Stasera a Chi l’ha visto? ci saranno presumibilmente delle novità. “Siamo speranzosi ma sempre cauti perché abbiamo avuto tante delusioni. Vogliamo fare l’esame del Dna e pare che ci sia anche la disponibilità della ragazza, che ha una storia molto particolare da quello che abbiamo appreso. Vedremo. E’ una notizia su cui lavoriamo da 5-6 giorni”, ha detto all’Adnkronos Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio. La donna e il suo avvocato sono in attesa di partire per la Russia.