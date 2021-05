Sul caso legato a Denise Pipitone, Mattino 5 ha mandato in onda un’intercettazione inedita di una conversazione tra Anna Corona e sua figlia Jessica Pulizzi. Emergono così nuovi particolari riguardo il giorno della scomparsa della bambina a Mazara del Vallo.

L’intercettazione tra Anna Corona e Jessica Pulizzi

“Tu sei venuta in albergo per far vedere i vestiti alla mamma quando avevo finito di mangiare o prima?” dice Anna Corona. La figlia risponde: “Io sono andata a comprare i vestiti alle 9.30 e poi sono passata a farteli vedere. Poi sono andata a casa, ho cucinato per Alice e basta”. “Mi puoi raccontare la mattinata? Hai visto Gaspare?” chiede Anna a Jessica: “No, non l’ho visto? La bambina nemmeno. Non ho visto Denise, sono andata a comprare i vestiti e sono passata da te e poi sono andata a casa con Alice e ho fatto le pulizie”.

Secondo l’ex pm che si è occupata del caso, Maria Angioni, i sospettati potrebbero aver saputo di essere intercettati, ed è dunque possibile che le due donne stessero recitando un discorso preparato a tavolino.

Scomparsa Denise Pipitone, Anna Corona indagata?

Intercettazione che arriva a distanza di pochi giorni dalla indiscrezione della trasmissione Quarto grado sull’iscrizione nel registro degli indagati di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sul caso della scomparsa della piccola Denise Pipitone del 2004 a Mazara del Vallo. Jessica Pulizzi, ritenuta la principale sospettata nelle fasi iniziali delle indagini, è stata poi assolta in 3 gradi di giudizio.

Pd, proposta legge per commissione d’inchiesta

Per far chiarezza su eventuali errori commessi o depistaggi durante le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone, giovedì sarà presentata la proposta di legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo, presso la sala Berlinguer del Gruppo Pd della Camera, “La storia di Denise Pipitone, una bambina di allora soli quattro anni, è ormai quasi simbolica, e non può più essere lasciata in balia di sensazionalismi, false piste, connivenze e opacità”, scrivono i deputati dem Morani e Miceli nella relazione illustrativa, specificando poi quali saranno i compiti della commissione: ricostruire in maniera puntuale le cause e i motivi alla base della sparizione della minore Denise Pipitone; verificare ed esaminare il materiale raccolto dalle testate giornalistiche e dalle inchieste sulla sparizione; esaminare la compiutezza e l’efficacia dell’attività investigativa, anche valutando se vi siano state eventuali inadempienze o ritardi nella direzione e nello svolgimento di esse”.