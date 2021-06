Denise Pipitone, lo sfogo di Piera Maggio: “Forse poteva essere trovata il giorno dopo la scomparsa”

Sul caso della scomparsa di Denise Pipitone interviene a Mattino Cinque Piera Maggio, la madre della bimba sparita nel nulla 17 anni fa a Mazara Del Vallo. “Magari Denise il giorno dopo la sua scomparsa poteva essere a casa, chi lo sa, abbiamo perso del tempo prezioso. Per questi errori e negligenze nessuno mai pagherà le spese”, ha detto Piera Maggio.

Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio fa un appello

“Fino a prova contraria, come ho sempre detto, – spiega Piera Maggio – Denise si cerca viva e quindi non molleremo fino all’ultimo. Ovviamente puntiamo tanto sul lavoro che stanno facendo in Procura, noi vogliamo arrivare a una verità. Diciassette anni sono tanti e sono stati fatti tanti errori, c’è da riflettere. . Quindi Piera Maggio ha lanciato un appello: “Chiunque sa qualcosa non abbia paura, perché verrà tutelato. Mi rivolgo a coloro che sanno e ancora non hanno parlato”.

Piera Maggio, il marito e il figlio

La madre di Denise Pipitone ha quindi voluto spiegare a Federica Panicucci come sia andata avanti la vita della loro famiglia dopo la scomparsa della figlia. Il rapporto fra il marito Piero Pulizzi e Piera Maggio è caratterizzato dal sostegno reciproco. La mamma di Denise ha confermato: “Lui sorregge me e io sorreggo lui, è uno scambio continuo. Quando lui è giù io cerco di tirarlo su e viceversa. Ma la quotidianità non è semplice, perché si vive anche di rabbia, di nervosismo delle volte. Dipende da quello che succede in questa vicenda, cambia anche i nostri modi di fare. Non è facile affrontare quello che abbiamo addosso, soprattutto in questi tre mesi. Non c’è serenità, è da molto che l’abbiamo persa. Si va avanti e affrontiamo la vita giorno per giorno”.

Piera Maggio ha poi parlato di suo figlio Kevin, il fratello maggiore di Denise: “Si è parlato tanto di me e del mio dolore, ma a Kevin è stata strappata la sorellina, la compagna di giochi. Lui ha sofferto tanto questa situazione. Ho cercato di proteggerlo e in parte ci sono riuscita. Ma ha avuto una madre che ha dovuto lottare e forse ho tolto qualcosa a lui. Noi mamme siamo così, abbiamo sempre sensi di colpa. Ma Kevin è un ragazzo meraviglioso, ha compreso benissimo quello che è successo”.