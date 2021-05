Denise Pipitone: nuova ispezione a casa di Anna Corona, la madre di Jessica Pulizzi (sorellastra di Denise)

Nuovo episodio nella saga di Denise Pipitone: ispezione nella casa dove abitava Anna Corona. Cioè l’ex moglie di Pietro Pulizzi, il papà biologico di Denise. E padre anche di Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise. Nella casa di via Pirandello a Mazara del Vallo sono andati i carabinieri della Scientifica di Trapani.

Jessica Pulizzi era finita sotto processo in passato e poi assolta nei tre gradi di giudizio.

Denise Pipitone, sopralluogo nella casa dove abitavano Anna Corona e Jessica Pulizzi

Il sopralluogo, disposto dalla Procura di Marsala, sta avvenendo “per verificare lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili”. Da alcuni giorni la Procura di Marsala ha riaperto le indagini sulla scomparsa di Denise.

I vecchi sopralluoghi nella casa di via Pirandello

Non è la prima volta che i carabinieri fanno un sopralluogo in quella casa. Vi erano già stati tante volte nel 2004. Cioè quando ancora era vivo il sospetto che Anna Corona (ex moglie di Pietro Pulizzi, il padre naturale di Denise) avesse aiutato la figlia nel suo piano di vendetta. Pista familiare che è sempre stata la privilegiata nell’inchiesta. Ma l’ipotesi era successivamente caduta con l’assoluzione di Jessica Pulizzi. Assoluzione in tre gradi di giudizio, va ricordato. Cosa staranno cercando stavolta?