Denise Pipitone e Olesya Rostova: si sapranno solo domani, si spera, i risultati dei test del sangue condotti sulla ragazza russa sospettata di essere la bimba di 4 anni scomparsa nel 2004 da Mazara Del Vallo. Ad annunciarlo è l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, madre di Denise, che ha infine accettato di partecipare alla trasmissione Lasciali parlare, in onda sul Primo Canale della Russia.

Frazzitta ha fatto sapere all’AdnKronos di aver “ricevuto la comunicazione via mail dall’avvocato di Olesya Rostova”, in merito ai risultati dell’esame del sangue effettuato sulla giovane. “A questo punto parteciperò al programma russo – ha aggiunto – Ma non posso dire nulla nel merito”.

Il legale parteciperà via Skype alla trasmissione in cui si conoscerà l’esito dei test. “Ho l’embargo sul contenuto – spiega ancora Frazzitta – posso solo dire che trasmetteremo tutto in Procura a Marsala e i magistrati sanno cosa fare”. “Acquisiremo il dato dopo che la tv russa avrà mandato in onda la trasmissione”, spiega. E ribadisce: “Abbiamo ricevuto da parte dell’avvocato una mail di cooperation e di collaborazione, quello che ci aspettavamo e quindi parteciperò. Altro non posso dire”.

Denise Pipitone, le polemiche con la tv russa

Le modalità con cui la tv russa non ha voluto dare anticipazioni sui risultati a nessuna delle famiglie coinvolte, hanno sollevato molte polemiche anche in Italia. Il primo a protestare è stato proprio l’avvocato Frazzitta affermando di non voler prendere parte ad un “circo mediatico”.

Resta dunque il mistero fino alla messa in onda del programma, che slitta ancora una volta a domani. Tuttavia oggi è arrivato un primo risultato: in studio era presente un’altra famiglia russa che sta cercando la figlia scomparsa: l’esito però non ha mostrato alcuna compatibilità.