Denise Pipitone, della sparizione della bambina avvenuta a Mazara del Vallo nel 2004, torna ad occuparsene Quarto Grado, la trasmissione condotta su Rete 4 da Gianluca Nuzzi. La trasmissione trasmette la versione di Maria Angioni, l’ex pm che si è occupata dell’inchiesta tanti anni fa e che ha confermato nel corso di un’intervista di sapere che si troverebbe ll’estero. Secondo la Angioni, la Pipitone avrebbe anche una e figlia.

Denise Pipitone, Maria Angioni a Quarto Grado: “E’ viva e l’hanno sistemata all’estero”

L’ex Pm aveva parlato a Storie Italiane. A Quarto Grado non ritratta nulla e spiega la sua teoria: “La mia idea è che Denise sia viva perché non ci sono elementi che provino che è morta. Secondo la mia idea qualcuno l’ha sistemata affinché stia bene. Penso che sia sia stata collocata in qualche famiglia, ma in un contesto internazionale”.

L’ex pm ha spiegato di aver cercato la presunta Denise da privata cittadina. Per farlo si è messa a vedere decine di profili social. Tra le persone che ha visto c’è una ragazza di Nizza che avrebbe una somiglianza impressionante con la bambina scomparsa nel 2004: “È molto simile a lei, ma naturalmente non è detto che lo sia. Potrebbe trattarsi di una ‘gemella non gemella’, ma credo di aver fatto il mio dovere di cittadina segnalando agli inquirenti quella persona”.