Denise Pipitone show, reality in diretta: esame del sangue su Olesya Rostova ma non del Dna

Il caso di Denise Pipitone. Giacomo Frazzita è il legale di Piera Maggio, la mamma di Denise. L’avvocato ha spiegato che dalla Russia sono arrivati i risultati del test del sangue (ma non quelli sul Dna) su Olesya Rostova, la ragazza di 20 anni che cerca la mamma biologica e che assomiglia alla bambna scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004.

Denise Pipitone, analisi del dna in un secondo momento

L’avvocato di Piera Maggio ha detto di aver ricevuto una mail dal legale di Olesya, ma di non poter dir nulla perchè deve rispettare l’embargo: la trasmissione “Lasciali parlare” che svelerà in diretta il mistero verrà registrata oggi ma per allungare ancora l’attesa, l’emittente Tv1 la manderà in onda solo domani.

“L’avvocato conferma la volontà di cooperazione con noi e accetta la richiesta di fornirci i risultati degli esami scientifici sulla ragazza prima del collegamento di oggi – ha detto Frazzitta -. A questo punto parteciperemo alla registrazione del programma con la Tv russa che sarà mandato in onda domani”.

Se il gruppo sanguigno di Olesya è lo stesso di Denise servirà il test del Dna per sapere se le due identità coincidono o meno.

Denise Pipitone, mistero risolto?

Il mistero tuttavia, come spiega FanPage, appare risolto anche senza la messa in onda della puntata. L’esito sembra essere negativo. Olesya Rostova non sembra essere la figlia di Piera Maggio.

Ci sono vari indizi che lo lasciano credere. Uno tra questi è il fatto che negli studi dello show russo, la ragazza ha già incontrato la sua vera sorella biologica, Anastasia Nikulina Zhuchkova.

Che si tratti di uno show mediatico con un interesse quasi morboso nei confronti di Denise Pipitone sembra essere stato abbastanza chiaro fin da subito. Ed ora Piera Maggio minaccia azioni legali contro il programma.

Ecco come viene presentata la notizia all’interno di “Lasciali parlare”. Scrive FanPage:

“Dopo aver annunciato che il gruppo sanguigno della ragazza sarebbe stato rivelato con una busta – un po’ come l’eliminazione del Grande Fratello – il conduttore Dimitry Borisov ha rincarato la dose: ‘La nostra Olesya Rostova è la ragazza scomparsa in Sicilia Denise Pipitone?'”

“Come si chiamava alla nascita la bambina che da tanti anni cerca papà e mamma? Angela? Lidia? Denise? ..” Da diversi giorni, ormai, nelle tv italiane vengono trasmessi frammenti di ‘Let Them Talk’. E madri con storie simili vengono da noi da diverse città della Russia e dell’Ucraina. Chi è la madre della nostra Olesya?’.