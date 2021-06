Denise Pipitone, troupe Rai di Ore 14 aggrediti a Mazara del Vallo: colpiti con un casco

Una troupe Rai di Ore 14 che si stava occupando del caso di Denise Pipitone è stata aggredita a Mazara del Vallo, il paese dove la piccola scomparve nel settembre 2014. Fadi El Hnoud e il suo operatore, della trasmissione di Rai2 condotta da Milo Infante, sono stati aggrediti a colpi di casco da un residente del comune siciliano.

“Cercare la verità su Denise a Mazara può essere pericoloso – scrive il presentatore Milo Infante su Facebook -. Ore 14 è vicina al nostro Fadi: tanta solidarietà e affetto per lui. La nostra trasmissione è anche questo: cercare in strada le notizie e ottenere botte e minacce. Questo signore sarà denunciato, anche se dice di non avere nulla da perdere. Ringraziamo invece gli abitanti di Mazara del Vallo che ci hanno sempre accolto con affetto e disponibilità”.

Denise Pipitone, le parole dei sindacati sulla troupe Rai aggredita

“A Mazara del Vallo le telecamere della Rai danno fastidio a chi non vuole che i cittadini siano informati – denunciano in una nota Usigrai e Fnsi -. Vale per la ricerca di verità per Denise Pipitone come per le piazze di spaccio disturbate dalle telecamere. Saremo ovviamente parte civile contro chi ha minacciato i due giornalisti. Bene ha fatto Fadi a denunciare l’accaduto alla caserma dei carabinieri: ci auguriamo che l’aggressore, ripreso in volto, venga subito individuato”.

Nelle scorse settimane altri due giornalisti della trasmissione Rai “Chi l’ha visto?” sono stati minacciati mentre raccoglievano informazioni sul caso della bimba scomparsa nel 2004. I due inviati sono stati violentemente allontanati quando si sono avvicinati all’abitazione di Anna Corona, ex moglie del padre naturale di Denise. Un uomo li ha avvicinati e ha detto: “Vi stiamo guardando perché prima o dopo farete una brutta fine”.

Denise Pipitone, il conduttore Milo Infante spegne le speranze

Nella puntata di ieri intanto il conduttore di Ore 14 in onda su Rai Due ha spiegato che la donna che appare nella foto da lui rilanciata nella puntata di lunedì e che raffigura una famiglia composta da madre, padre e bambina piccola, non è Denise Pipitone. Infante spiega che “non è Denise Pipitone, è la cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi” (la sorellastra di Denise ndr) spiega il giornalista in un post su Facebook. “Lo so che la verità a volte è meno bella della fantasia. Ma quella che oggi qualcuno vorrebbe fosse Denise, in realtà è una ragazza tunisina di 26 anni, nata a Mazara, cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi e padre della sua bambina” ha chiarito Infante.

La donna in quella foto “oggi vive a Nizza col marito e la figlia. Peraltro anche lei nata a Mazara” ha raccontato sempre Infante, aggiungendo: “Ore 14 ha intervistato una sua amica, che la conosce da 11 anni. Per avere questo riscontro a noi sono bastati 20 minuti. Questo lo facciamo per Piera Maggio e Pietro Pulizzi”.