“Denise Pipitone è ancora viva e si trova in Russia“, la segnalazione di una telespettatrice di Chi l’ha visto?. La puntata del 31 marzo 2021 della trasmissione televisiva della Rai tratterà questo argomento così delicato.

Chi l’ha visto? è una trasmissione televisiva che va in onda ogni mercoledì su Rai 3 alle ore 21:30. Alla conduzione c’è Federica Sciarelli.

L’annuncio è stato dato dalla stessa trasmissione televisiva della Rai attraverso un video pubblicato su Twitter:

“Sarebbe troppo bello per essere vero ma ve lo segnaliamo lo stesso. Una nostra telespettatrice ci ha detto che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba. E che somiglia tantissimo a Piera Maggio.

La bambina è stata trovata in un campo nel 2005 ed adesso ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Lei non conosce l’identità della mamma e per questa ragione è andata in tv a mostrare il suo volto nel tentativo disperato di rintracciarla”