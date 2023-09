Dentista non accetta il pagamento con Pos, cliente chiama la Finanza e scatta la multa

Un dentista in provincia di Macerata non ha accettato che una sua cliente pagasse la visita con il Pos. Terminata la visita la donna ha chiesto al medico, suo dentista, di poter pagare attraverso l’utilizzo del Pos la prestazione. Di fronte al diniego del professionista, la signora non si è persa d’animo e per far valere i propri diritti ha effettuato chiamato il 117 della Guardia di Finanza, segnalando l’accaduto.

Dentista rifiuta il pagamento con il Pos e viene segnalato alla Finanza

Una pattuglia è intervenuta presso lo studio medico, contestando la mancata accettazione del pagamento e constatando, tra l’altro, la mancata installazione del Pos. Il medico è stato sanzionato. La norma prevede, nei casi di mancata accettazione o rifiuto, da parte degli esercenti e professionisti, del pagamento da parte del cliente, anche per pochi euro, mediante “moneta elettronica” digitale (carte di credito, bancomat, carte di pagamento o prepagate e tutti i mezzi di pagamento elettronici che consentano la tracciabilità dell’incasso), una sanzione di 30 euro a cui si aggiunge il 4% del valore della transazione elettronica rifiutata.

