Denutrito e legato con una catena in un canale di scolo, pastore maremmano salvato dai carabinieri

Denutrito e legato con una catena in un canale di scolo, un pastore maremmano è stato fortunatamente salvato questa mattina dai carabinieri. Tutto è avvenuto ad Avella, piccolo comune in provincia di Avellino, lungo la SS 7 bis. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’animale era stato legato ad una catena in un canale di deflusso dell’acqua piovana. Senza la segnalazione tempestiva di un cittadino e l’intervento immediato dei carabinieri, con le previste forti piogge in arrivo, il povero cane rischiava di essere trascinato via dalla corrente. In corso sono attualmente le indagini per identificare il responsabile di questo attacco crudele nei confronti del pastore maremmano. Nel frattempo, l’animale, che è stato rimesso in salute grazie alle cure ricevute, potrà essere dato in affidamento una volta completata tutte le procedure necessarie.