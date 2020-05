Dervio (Lecco): positivi al coronavirus, escono dalla quarantena e investono una donna in bicicletta (foto d’archivio Ansa)

ROMA – Escono dalla quarantena, prendono la macchina e investono una donna in bicicletta.

Protagonisti della storia una coppia di 60enni di Dervio, in provincia di Lecco.

In quarantena perché positivi al coronavirus, marito e moglie sono usciti in auto e hanno investito una donna in bicicletta.

E quando gli agenti della polizia locali li hanno rintracciati, si sono avvicinati senza mascherina rischiando di contagiare anche loro.

Sull’accaduto, raccontano le cronache locali, ora la Procura di Lecco ha aperto un preliminare d’inchiesta.

La ricostruzione.

Gli agenti del comando associato dell’Alto Lario sono intervenuti a Dervio per indagare sull’incidente che è costato ferite guaribili in 15 giorni al ciclista.

Dopo le indagini con le immagini della videosorveglianza sono riusciti a risalire alla targa dell’auto e alla proprietaria e tre agenti si sono recati nell’abitazione della signora che vive con il marito.

I due sessantenni sono rimasti circa un’ora a contatto con i vigili, inizialmente presentandosi anche senza mascherine e non hanno riferito di essere uno positivo e l’altra in quarantena.

E ora anche gli agenti ora sono in quarantena.

La Polizia locale procede per il ritiro per la patente e la formalizzazione della denuncia a piede libero per lesioni e omissione di soccorso.

La Procura dovrà valutare i rilievi per il rischio di contagio nei confronti degli agenti e l’inosservanza dell’obbligo di rimanere a casa. (Fonte: FanPage, Ansa).