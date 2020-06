BRESCIA – Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri, domenica 14 giugno, a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

Una donna di 43 anni ha perso la vita nello schianto frontale tra due auto.

Ferito gravemente anche il figlio di 8 anni che si trovava con lei, seduto sul sedile posteriore del mezzo.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, l’elisoccorso e l’automedica, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere delle due auto.

Oltre alla vittima e al bambino, nell’incidente sono rimasti feriti anche due giovani, un ragazzo di 28 anni e una ragazza di 24.

La vittima è una mamma di 43 anni di origini romene. La donna era in auto con il figlio, rimasto ferito in modo serio, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La 43enne è morta sul colpo quando la sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura.

Desenzano del Garda, la dinamica dell’incidente

Stando a una primissima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Desenzano, scrive Brescia Today, l’auto con a bordo mamma e figlio, un Renault Scenic, viaggiava lungo via Salvo d’Acquisto in direzione di Desenzano, mentre l’altra vettura, una Bmw, proveniva da via Adriano.

L’impatto, frontale, è stato terribile e non ha lasciato scampo alla donna al volante dell’utilitaria, mentre il figlio di 8 anni è stato trasferito al Civile in eliambulanza. (fonte BRESCIA TODAY)